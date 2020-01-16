Глава Євроради поговорив з Путіним про Україну

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів перший телефонну розмову з главою Кремля Володимиром Путіним, сторони обговорили загострення ситуації в Лівії та на Близькому Сході, а також Донбас.

Про це йдеться на сайті ЄС. Відзначається, що Мішель нагадав позицію Євросоюзу щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України.

“У ході першого контакту між Шарлем Мішелем як президентом Європейської ради і Володимиром Путіним Мішель нагадав позицію Євросоюзу (важливості) повного виконання Мінських домовленостей, зазначив (результати) Паризького саміту, який був проведений грудня 2019 року в нормандському форматі, і привітав угоду про транзит газу, укладену між Україною і Росією. Євросоюз підтримує незалежність України, її суверенітет і територіальну цілісність у її міжнародно визнаних кордонах”, – йдеться в повідомленні.

Європейський лідер відзначив також підтримку Євросоюзом зусиль ООН та країн-учасниць так званого Берлінського процесу з врегулювання ситуації в Лівії, закликав до повного припинення вогню і повернення до політичного процесу в цій країні. Мішель відзначив необхідність об’єднання зусиль всіх міжнародних партнерів з метою обговорення варіантів деескалації ситуації навколо Ірану і Іраку.

Ще він зазначив повну підтримку Євросоюзом Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми з Іраном, що, за його словами, залишається важливим фактором регіональної стабільності і ключовим елементом глобальної архітектури ядерного нерозповсюдження.