Екс-замміністра екології покаявся у недекларуванні і справу закрили

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти ексзамміністра екології Віктора Вакараша за звинуваченням у недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на ухвали суду.

У 2015-2016 роках Вакараш не задекларував користування будинком на 556 кв. м. та земельну ділянку, які належать його дочці, а також квартирою, власником якої є зять, і автомобілі родини.

Епізод щодо недекларування за 2015 рік суд закрив за строками давності, оскільки минуло понад три роки.

В епізоді з декларацією за 2016 рік рядки ще не закінчилися, оскільки декларацію подавали у 2017, тому його закрили у зв’язку з дійовим каяттям ексміністра. У декларації за наступний рік він зазначив раніше не задеклароване майно і таким чином виправив ситуацію. Також, зі слів прокурора, обвинувачений активно сприяв розкриттю злочинів і встановленню обставин справи.