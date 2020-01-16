На свята у Львові лікарка не прийняла жінку, бо “на маланку треба першим чоловіка пустити в кабінет”

У Львові лікарка не прийняла жінку, яка мала талон на перший прийом зранку 14 січня, бо на Маланки “треба першим чоловіка пустити в кабінет”.

Про це у коментарі 032.ua розповів львівський журналіст Отар Довженко. За його словами, випадок трапився вранці 14 січня у поліклініці 4-ї міської клінічної лікарні на вул. Стецька у Львові.

“Сімейна лікарка в поліклініці щойно відмовилась приймати людину, яка мала талончик на найраніший годину, бо “нам треба першим чоловіка пустити в кабінет”. Пацієнти слухняно пропустили вперед чоловіка з пізнішим талончиком”, – сказав Отар Довженко.

Він також додав, що не знає прізвища цієї лікарки, адже очікував у черзі під іншим кабінетом і просто ставши свідком цього випадку. За його словами, це була черга до кабінету №27, на дверях якого два прізвища.