«Хлопчик втілив мрії дитинства?» Фото Гончарука з іграшковим поїздом викликало ажіотаж у мережі

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук провів зустріч з представниками найбільшого залізничного оператора Німеччини Deutsche Bahn.

Відповідне фото в четвер, 16 січня, глава Кабміну опублікував на своїй сторінці в Twitter. На ньому він знятий разом з керуючим директором з міжнародних ринків та консалтингу в DB Engineering & Consulting Андреасом Вегерифом.

Подробиць зустрічі Гончарук не розкрив, написавши в пості: «Чекайте хороших новин незабаром».

На знімку прем’єр позує на тлі новорічної ялинки. Він і Андреас Вегериф тримають в руках велику коробку з моделлю сучасного поїзда.

Користувачі мережі в коментарях відреагували на це, а також згадали про нещодавнє зливі гучного розмови, в якому нібито брав участь український прем’єр.

«Гиперлуп?» «Іграшку Миколай приніс?» «Самокат, залізниця… Хлопчик мрії дитинства втілив», «Нарешті прочитали «Економіку для чайників»?» «Ф’ючерси на олів’є підуть вниз?» «Винеси ялинку!» – пишуть під постом.

Коментарі в Twitter фото до прем’єра

Скріншот

Коментарі в Twitter фото до прем’єра

Скріншот