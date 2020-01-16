«Україні потрібен новий лідер»: Тимошенко назвала Зеленського некомпетентним президентом, а його команду – набродом

Відомий український політик, голова парламентської фракції «Батьківщина» Тимошенко Юлія Володимирівна озвучила резонансну заяву, що українській державі необхідно терміново обрати нового президента. Коментуючи нещодавно виник скандал з прослуховуванням розмов прем’єр-міністра Гончарука, вона заявила, що потрібно негайно замінити всі вертикалі влади, зокрема і депутатів ВРУ, чиновників, а також президента.

Таку свою заяву вона озвучила перед журналістами в кулуарах українського парламенту. Таким чином, вона зазначила, що Олексій Гончарук за фактом визнав свою некомпетентність у сфері економіки.



Тимошенко сказала: «Глава українського уряду не розбирається в питаннях економіки, і це все під час кризи, фінансового краху, який сьогодні переживає Україна. Це може означати тільки одне – нам у руки хтось свідомо кидає невігласів, і вони всі роблять те, що їм ззовні замовили».