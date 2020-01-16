“Слуги Зеленського”. Як спортсмен Беленюк виступав з 95 Кварталом, здружився з Зеленським і потрапив до Ради

ЗМІ продовжують цикл матеріалів про “Слуг Зеленського”, яких президент зібрав у список своєї партії.

Як відомо, він засуджував обрання в партію й призначення на ключові посади в державі друзів, бізнес-партнерів і родичів. Однак на практиці все вийшло цілком і повністю навпаки. Президент не нехтував включенням до списку “Слуги народу” Сергія Іонушаса, який захищав інтереси бізнесу Зеленського; Ігоря Кривошеєва, який виступав у “Лізі сміху” й був близьким знайомим президента; сьогодні ж ми розповімо про ще одного “Слугу Зеленського” Жана Беленюка – чемпіона світу і Європи з боротьби, заслуженого майстра спорту України й за сумісництвом Жан Беленюк народився 24 січня 1991 року у Києві. Новообраний депутат закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, отримав ступінь магістра з психології спорту.

Жан Беленюк – український борець греко-римського стилю у ваговій категорії до 85 кг. Срібний призер Олімпійських ігор (2016), срібний призер Європейських ігор (2015), чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу (2015, 2014), триразовий чемпіон і бронзовий призер чемпіонатів Європи (2016, 2014, 2012), бронзовий призер Універсіади (2013). Заслужений майстер спорту України.

За словами Беленюка, він познайомився з Володимиром Зеленським ще у 2017 році: тоді його було запитано взяти участь у фестивалі “Весело”, який організовувала “Студія Квартал 95”. Дійсно, у 2017 році в Туреччині пройшов одинадцятий фестиваль “Весело”, організований студією “Квартал 95”. Жан Беленюк був запрошений повиступати з “хлопцями з Кварталу”, де й познайомився з Володимиром Зеленським, з яким у нього зав’язалася міцна дружба. Беленюку сподобалося виступати з “95 Кварталом”, тож разом зі своїм вже іншому Зеленським у 2018 році відвідує “жіночий Квартал”, де грає роль хлопця Еліни Мбані, яка знайомила Беленюк зі своєю мамою Тетяною Песик і батьком Євгеном Кошовим.

Після неодноразових виступів з “95 Кварталом” Жан Беленюк стає справжньою зіркою у колах “кварталівців”, тож Володимир Зеленський запрошує його взяти участь у новоствореному проєкті “Improv Live Show” й навіть називає його зірковим гостем.

Після тісних дружніх зустрічей з Володимиром Зеленським 9 червня 2019 року стає відомо, що Беленюк знаходиться у виборчому списку партії “Слуга народу”, де займає 10 місце. Як зазначав сам Беленюк, він не планував балотуватися, але за кілька днів до з’єднання їзду партії “Слуга народу” йому особисто подзвонив Володимир Зеленський й запросивши до виборчого списку. Він не вагаючись погоджується на солодку пропозицію друга-президента.

Перед виборами Беленюк поділився з журналістами, що збирається йти у Верховну Раду з метою розвинути спорт в Україні, зробити націю здоровою і спортивною. Також він додавав: “Запрошувала в Раду тільки “Слуга народу”, тому що я голосував за Зеленського. І я бачу можливості змінити ситуацію тільки з ним”. Перед складанням депутатських повноважень у мережі з’єднання явилася інформація про те, що Жан Беленюк у 2016 році під час Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро фотографувався зі скандальною пропагандисткою Кремля Ольгою Скабеєвою.

За Жаном у Верховній Раді вже помічені конфузи. Він, наприклад, говорячи про зарплату депутата, згадав прожитковий мінімум: “Мені називали різні суми… Вона там якось відповідає прожитковому мінімуму чи мінімальній зарплаті, здається, буде десь близько 30 тисяч гривень”, – сказавши Беленюк.