Навіщо Коболєва хочуть відгородити від Лукашенка

«Нафтогаз України» і група «Приват» зійшлися у боротьбі за гроші автомобілістів

Днями найбільший в Україні нафтопереробний завод «Укртатнафта» (Кременчук) офіційно звернувся до президента України Володимиру Зеленському з проханням запобігти потенційний імпорт нафтопродуктів білоруського Мозирського НПЗ.

На фото – Андрій Коболєв

Цими закупівлями днями планував зайнятися НАК «Нафтогаз України», тому публічний випад «Укртатнафти» сприймається як атака на позиції глави Наку Андрія Коболєва.

Що виглядає особливо важливо з урахуванням того, що «Нафтогаз України» є великим акціонером «Укртатнафти», володіючи 43% її акцій. Що, втім, не дозволяє йому контролювати це підприємство, яке з часів президентства Віктора Ющенка залишається в орбіті групи «Приват».

Гостру реакцію на плани «Нафтогазу» на Кременчуцькому заводі пояснюють боротьбою за національний інтерес: мовляв, серед акціонерів згаданого Мозирського НПЗ є компанії «Роснефть» і «Газпромнафта», підконтрольні Кремлю.

«Ці підприємства сприяли анексії частини території України. Вони знаходяться під санкціями в Україні згідно з рішенням РНБО від 2 травня 2018 року. Вважаємо, що вищевказані торгові операції якщо прямо і не порушують закон, але, щонайменше, є «токсичними», – йдеться в заяві «Укртатнафти».

Все це дійсно так, але є «але». Подібний патріотизм чомусь не сповідаються контролює Кременчуцький НПЗ групою «Приват» в інших напрямках. Наприклад, при імпорті російської електроенергії в Україну, яким з кінця минулого року активно зайнялося близьке до Ігорю Коломойському ТОВ «Юнайтед Енерджі».

Запланований «Нафтогазом» імпорт нафтопродуктів з білоруських НПЗ якщо і суперечить інтересам України, то лише в політичній сфері. Тоді як в області економіки прямо їм відповідає, тому що білоруси – головні конкуренти «Укртатнафти» на українському ринку нафтопродуктів. І у разі їх виходу з ринку Кременчуцького заводу нічого не заважає максимально підняти ціни вгору, користуючись статусом монополіста.

До таких умов «приватівський» НПЗ цілеспрямовано йде вже давно. Так, ще в 2018 р. «Укртатнафта» почала лобіювати введення загороджувальних мит на імпорт бензину з Білорусі, мотивуючи це необхідністю захисту внутрішнього виробника від субсидованого імпорту.

Не отримавши підтримки, Кременчуцький НПЗ почав витискатися опонента своїми силами. За даними «Консалтингової групи А-95», в минулому році частка «Укртатнафти» в загальному балансі ринку зросла з 36% до 39% (до 750 тис. т), і вперше за осяжний період перевищила обсяг імпорту з Білорусі (691 тис т), яка до 2019 р. була основним джерелом постачання цього виду нафтопродуктів на український ринок.

Поглинання частки підопічних Олександра Лукашенка підопічними Ігоря Коломойського здійснювалося за рахунок цілого набору маркетингових інструментів. «Укртатнафта» почала пропонувати, наприклад, тривалу розстрочку платежів за її паливо. Це зацікавило багатьох українських трейдерів, включаючи WOG і AMIC, у яких часто формуються касові розриви, і які як раз в минулому році різко збільшили закупівлі українського бензину.

На фото – Ігор Коломойський

Поки «Приват» боровся за монополізацію українського ринку нафтопродуктів, у нього за спиною з’явився новий конкурент: у жовтні 2019 р. «Нафтогаз України» створив всередині свого нафтового дивізіону ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».

Саме ця компанія днями від імені НАК і планувала почати закупівлю білоруських нафтопродуктів.

Ігорю Коломойському є з-за чого турбуватися: розрахункова вартість контракту «Нафтогаз Ойл Трейдингу» з володіє Мозирським НПЗ «Білоруською нафтовою компанією» становить 3 млрд грн. На цю суму команда Андрія Коболєва розраховує за рік купити 125 тис т дизпалива та 30 тис т бензинів.

Такий обсяг ресурсу неминуче зменшить частку «Укртатнафти» на ринку за підсумками 2020 р., але що ще більш неприємно для цього заводу – може спровокувати зниження цін на нафтопродукти, якого з кінця минулого року домагається президент Володимир Зеленський.

oligarh.media