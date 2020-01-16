«Скільки ти вже не п’єш?»: у Білорусі жінка просила МНС прийти на допомогу Зеленському, який «застряг на порталі»

У Білорусі жінка зателефонувала рятувальникам і стала розповідати, що у неї в хаті на стіні нібито «застряг Зеленський, який намагався відкрити портал».

Про це повідомляє видання «Перший регіон» з посиланням на блогера Nexta.

За словами жінки, президент України Володимир Зеленський нібито прилетів у місто Вілейки на вертольоті і будував якийсь портал, але випадково застряг в стіні будинку цієї жінки. Вона просила рятувальників їхати якомога швидше, тому як «Зеленський в стіні вже не дихає». Судячи з аудіозаписи, перші два співробітника служби порятунку були дещо здивовані, проте третій, ймовірно, з цією жінкою вже знайомий:

— Іра, скільки ти вже не п’єш? Зараз викличемо швидку, поїдеш до Новинки. Разом із Зеленським. Або на борт підіймайся, і злітай разом з ним.