Вожди Амазонки сформировали альянс против президента Бразилии

Коренные народы Бразилии объявили войну планам президента Болсанаро по развитию горнодобывающей промышленности в лесах Амазонки.

Несколько десятков лидеров коренных народов и представителей общин Амазонки собрались в самом сердце тропического леса, чтобы сформировать альянс против экологической политики президента Бразилии Хейра Больсонаро и его политики, направленной на ускоренное развитие горнодобывающей промышленности.

Основная цель встречи – создать единый фронт против планов Болсонаро, которые, по их словам, представляют угрозу для Амазонки и их образа жизни, а также угрожают развязыванием открытого конфликта из-за прав на землю.

Одним из предвыборных обещаний президента Болсонаро было «интегрировать бассейн Амазонки в бразильскую экономику». Придя к власти, он сократил на 95 процентов бюджет ведомства, отвечающего за экологию, и значительно смягчил условия добычи полезных ископаемых.

Больсонаро активно поддержали фермеры, которые принялись поджигать тропические леса, чтобы освободить эти территории под пастбища. От деятельности Болсонаро страдают коренные народы бассейна Амазонки. Но исчезновение тропических лесов может ускорить климатические изменения, а это станет уже бедствием планетарного масштаба.

Надев лабрету – церемониальный диск, который носили воины, – 89-летний вождь Раони Метуктире сказал, что лично поедет в столицу Бразилиа, чтобы сообщить общественности о планах коренных народов и встретится с президентом Болсонаро. Метуктире является главой народа каяпо, бразильской группы коренных народов из равнинных земель Мату-Гросу и Пара в Бразилии, к югу от реки Амазонки и вдоль реки Сингу и ее притоков.

В августе прошлого года Метуктире встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном в кулуарах саммита G7 в Биаррице, на фоне жарких споров по поводу пожаров на Амазонке, которые, по словам экологов, стали результатом политики Болсонаро.