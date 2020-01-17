У Авакова заявили, що в Ірані ідентифікували всіх загиблих в авіатрощі українців

У Тегерані ідентифікувала тілах 11 українців, загиблих авіакатастрофі компанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на пресслужбу міністерства.

“Сьогодні експерти МВС, які знаходяться в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11 загиблих громадян України. Проводиться підготовка для подальшої передачі до України”, – заявили в МВС.

Також зазначається, що за попередньою інформацією передачу тіл загиблих планується провести до 19 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Іран заявив про готовність передати тіла загиблих в авіатрощі українців.

Довідка: 8 січня невдовзі після зльоту з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” (МАУ).

Внаслідок трагедії загинули 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

11 січня Іран офіційно визнав, що збив український пасажирський літак “Міжнародних авіаліній України”, але наголосив, що зробив це випадково.

Дещо пізніше відповідальність за збиття літака МАУ взяло на себе елітне військово-політичне формування Ірану Корпус вартових Ісламської революції, а головний командир КВІР Хосейн Саламі вибачився за трагедічну “помилку”.