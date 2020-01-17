На Луганщині керівник держпідприємства організував незаконну вирубку лісу на понад 11 млн гривень

Прокуратура Луганської області викрила керівника лісомисливського господарства, який організував незаконну вирубку лісу природно-заповідного фонду на понад 11 млн грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.

Прокуратура Луганської області та слідчі ДБР повідомили про підозру головному лісничому держпідприємства “Кремінське лісомисливське господарство” за ст. 246 КК України (незаконна порубка лісу) та ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки).

“За даними слідства, упродовж 2015-2016 років службова особа лісомисливського господарства підписала та видала дозвільні документи щодо можливості здійснення незаконної суцільної рубки 9000 дерев сосни на території природно-заповідного фонду. Протиправні дії працівника правоохоронного органу спричинили державі понад 11 млн грн матеріальних збитків”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що вказану особу було викрито за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Луганській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

“Наразі до Краматорського міського суду Донецької області направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває”, — повідомили у прокуратурі.

Довідково у пресцентрі додали, що підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, ВАКС призначив до розгляду справу щодо ексзамдиректора “Завод “Електроважмаш”.