Справа не в слабкій батареї: чому смартфон швидко втрачає заряд

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5 інновацій смартфона, які сильно розряджають батарею.

Навіть якщо ваш телефон втрачає основну частину свого заряду вже до обіду, не варто відразу звинувачувати в цьому слабку батарею. Багато хто додатки працюють у фоновому режимі і зупинити це можна лише вмілою налаштуванням. Крім того, деякі віджети і додаткові можливості смартфона беруть на себе більшу частину заряду.



NFC



Модуль безконтактної оплати NFC викликає багато суперечностей серед користувачів щодо витрати заряду. Для організації безконтактної зв’язку розробники подбали про впровадження інтелектуальних механізмів, завдяки яким витрата батареї зводиться до мінімуму.



Однак чіп NFC наводиться в активність для виявлення активних пристроїв для конекту в оточенні, саме в цьому стані він споживає більше енергії. Відомо, що активна фаза роботи чіпа вимагає 40 мА при зчитуванні чи записі тегів, а в фоновому режимі він споживає близько 3 мА.



Знижений витрата NFC в моделях, у яких модуль поєднаний з чіпом Bluetooth.



Always On Display (AOD)



Ця функція дозволяє переглянути найбільш важливу інформацію, таку як дата і час, на екрані смартфона в заблокованому стані. При цьому економиться енергія на включення-виключення телефону, а дані виводяться тільки в необхідний момент завдяки спеціальним датчикам наближення. Натискання кнопок або торкань для задіяння цієї функції не потрібно.



Незважаючи на те, що екран з такою функцією практично завжди працює, відзначається значна економія заряду порівняно з включеним апаратом. Користувач економить час на активацію і блокування екрану, при цьому на неактивному дисплеї задіяні лише окремі пікселі для відображення базової інформації. Однак витрата батареї в моделях, що підтримують цю функцію, зростає.





Живі шпалери і анімовані теми



Цілком логічно, що анімація на екрані смартфона асоціюється з додатковими витратами енергії. Однак, якщо слідувати наступним рекомендаціям, витрата батареї живими шпалерами буде практично не відчутний:



Слід вибирати програми, в описі до яких заявлено знижене енергоспоживання. Такі програми продумані розробниками таким чином, щоб знизити витрати ресурсів на їх роботу.

Милуватися заставкою слід на мінімальній яскравості екрану, органічно сприймається оком.

Знизити витрати енергії можна шляхом відключення автоматичного оновлення живих шпалер і анімацій, що також слід зробити і для додатків, які часто оновлюються (наприклад, всілякі месенджери).

Ці дії допоможуть знизити энергозатрату на анімацію на екрані до 10% на добу.





WQHD+, HDR і VR



Додаткові налаштування для передачі картинки віртуальної реальності, більш якісної зйомки відео збільшують витрату батареї смартфона на 25%. Якщо вимоги до графіку телефону, немає необхідності корекції зображень або відео, ці функції краще вимкнути або перевести налаштування на мінімум для економії заряду телефону.





Хмарні служби



Ці сервіси які значно полегшують життя і дають широкі можливості для передачі і зберігання даних. Але в середньому використання сховища (наприклад, встановлених сервіси Google Android) збільшує витрату енергії на 15-20%. Знизити споживання заряду можна шляхом відключення хмарних служб, в яких немає необхідності. Оскільки кожен з сервісів вимагає постійного оновлення, синхронізації даних і зв’язку з сервером, що вимагає додаткових энергозтрат.