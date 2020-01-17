5 японських автомобілів, власники яких не хочуть з ними розлучатися





Японські автомобілі користуються цілком заслуженою повагою на вітчизняному ринку, втім і не тільки на ньому. Само собою, одні машини гірше інших. У теж час є і такі моделі, з яким багато автомобілістів не захочуть розлучитися ні за які пряники. Подивимося ж на них ближче.





1. Toyota Camry



Автомобіль, який дуже добре знають на вітчизняних теренах. Правда безпосередньо зараз мова йде про автомобіль в кузові XV30. Чому його так люблять співвітчизники? Вже хоча б тому, що навіть в стандартний набір входять протитуманні фари, аудіосистема, ксенон, підігрів передніх сидінь, система клімат-контролю, а також скло заднього виду з автоматичним затемненням.



2. Toyota RAV4 II



Ще один надійний японський автомобіль, який не потребує зайвого представлення на вітчизняних теренах. Люблять у першу чергу за те, що під капотом. У базовій комплектації є 4-ступінчастий «автомат», система повного приводу, потужний 2-літровий агрегат. А найголовніше в тому, що Toyota RAV4 II проста в обслуговуванні і вельми невибаглива.



3. Honda CR-V II



Якщо потрібен японський по-справжньому економічний автомобіль, то варто однозначно придивитися до ось такої машини. Окремо слід відзначити наявність 3-канальної системи ABS з чотирма сенсорами, EBD, гідропідсилювач зі змінними характеристиками. В цілому автомобіль можна назвати досить надійним і невибагливим, навіть у непростих вітчизняних умовах.



4. Nissan X-Trail



А от якщо в першу чергу цікавить прохідність, то варто звернути увагу на такого «японця», як Nissan X-Trail. При всьому при цьому, автомобіль також славиться чи не найкращою у своєму класі стійкістю до корозії, що особливо цінно в умовах російського клімату і доріг. Знайти даний кросовер на ринку можна як з гідними дизельними, так і з гідними бензиновими установками, які поєднуються і з «механікою», і з «автоматом».



5. Mazda 3



Абсолютно невибагливий і універсальний автомобіль, який пережив серйозний рестайлінг ще в 2006 році. Вже в базовій комплектації є ABS і DSC. Салон може похвалитися високим рівнем комфорту і приємними матеріалами. Радує і досить широка палітра представлених двигунів.