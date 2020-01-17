НБУ ввів в обіг банкноту номіналом тисяча гривень





Національний банк України (НБУ) ввів в обіг банкноту самого високого станом на сьогодні номіналу — 1000 гривень. Про це повідомляє прес-центр НБУ.

Глава НБУ Яків Смолій розповів, що незабаром будуть проведені заходи по роз’ясненню особливостей цієї купюри.



На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України.



За розміром і кольором банкнота номіналом 1000 гривень помітно відрізняється від банкнот інших номіналів. Розмір нової банкноти складає 75х160 мм. Основний колір — блакитний.



Нова банкнота має більше 20-ти захисних елементів.