Зеленський підписав закон, що дозволяє приватним компаніям освоювати космос





Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності» № 143-їх, прийнятий парламентом 2 жовтня 2019 року.





«Закон створює умови для розвитку вітчизняної космічної галузі, підвищення її інвестиційної привабливості, формування конкурентного середовища для суб’єктів космічної діяльності різних форм власності. Документ передбачає, що суб’єктами космічної діяльності можуть бути підприємства, установи і організації будь-якої форми власності та організаційно-правової форми», — йдеться в повідомленні.



Згідно із законом, приватні фірми зможуть займатися такими видами космічної діяльності: випробування (крім комп’ютерних) ракет-носіїв; запуски ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.





Закон визначає основні принципи космічної діяльності в Україні. Вони передбачають, що космос відкритий для дослідження і використання, а держава повинна підтримувати залучення інвестицій в космічну галузь.