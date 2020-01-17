Переговори США і афганських талібів поновилися в Катарі

У Катарі поновилися переговори США і афганського руху “Талібан”, повідомив прес-секретар політичного бюро талібів в Досі Сухайл Шахін.

“Переговорна група (…) на чолі із політичним заступником лідера руху і главою політичного офісу в Катарі мулою Барадаром Ахундом зустрілася з американською переговорною групою на чолі з Халілзадом (спеціальний представник США щодо примирення в Афганістані Залмай Халілзад – ІФ), щоб обговорити підписання угоди і пов’язані з ним церемонії”, – написав Шахін у Твіттері в п’ятницю.

“Був корисний діалог між переговорними командами. Ця розмова триватиме кілька днів, і ми будемо публікувати інформацію час від часу”, – зазначив представник талібів.

Представники США поки не коментували те, що відбувається.

Раніше, 13 грудня, на переговорах, що відновилися 7 грудня, США – “Талібан” у Досі було оголошено перерву. Переговори делегацій сторін у Досі були відновлені 7 грудня після їх зриву у вересні за ініціативою президента США Дональда Трампа через теракт в Кабулі, що призвів до загибелі людей, зокрема і американських військових. Відповідальність за теракт взяли вони на себе таліби.

За повідомленнями ЗМІ, США запропонували талібам оголосити припинення вогню на період переговорів, таліби взяли перерву для проведення консультацій зі своїм керівництвом.

Спецпосланець США Залмай Халілзад у кінці грудня провів у Кабулі зустрічі з президентом Афганістану Ашрафом Гані, прем’єр-міністром Абдуллою Абдуллою, представниками політичних та громадських організацій. У Кабулі спецпосланникові США заявили, що головною умовою для початку переговорів з талібами є припинення насильства в Афганістані.

“Ми наближаємося до важливої вісі в афганському мирному процесі. Я провів два дні консультацій в Кабулі. Поїздка була плідною”, – заявив Халілзад у Twitter.

Зі свого боку прес-служба президента Гани повідомила, що головним питанням переговорів президента з Халілзадом було те, як забезпечити припинення вогню і вирішити проблему притулку талібів за межами Афганістану.

“Президент Гани висловив стурбованість у зв’язку з тим, що таліби продовжували насильство і підтвердив, що афганський народ і уряд хочуть повного миру і не сумніваються в цьому”, – йдеться в повідомленні прес-служби президента ІРА.

Зазначається, що під час зустрічі обидві сторони висловили надію, що “спочатку буде укладено перемир’я для забезпечення миру в Афганістані”.

Таліби зі свого боку заявляли, що готові почати міжафганські мирні переговори тільки після підписання угоди про виведення військ США з Афганістану.