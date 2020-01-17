Путін стає царем і йдеться відновити імперію — Піонтковський

Путін стає царем і йдеться відновити імперію. Також під загрозою всі найближчі сусіди Росії — Польща, Україна, Білорусь і Прибалтика.

15 січня в ході щорічного звернення до Федеральних зборів президент РФ Володимир Путін запропонував винести на референдум поправки до конституції про обмеження кількості президентських термінів, щоб отримати народне схвалення на «мандат довічного правителя» і почати наступ на Україну, Білорусь і країни Балтії. Таку думку в коментарі виданню «ГОРДОН» висловив російський політолог Андрій Піонтковський.

«Я здивований, чому російські ЗМІ так бурхливо обговорюють вчорашні події. Путін остаточно заявив, що буде довічним володарем Росії. Як називатиметься його посаду – президент, генеральний секретар або якось ще, – неважливо. Важливо його заяву, що він нікуди не піде. Але це і так було ясно більшості населення. Тому жодної новини тут немає. Я якраз вважаю, що він залишиться на посаді президента. Ще один важливий момент – до чого така поспішність? До 2024 року він законний президент. І до нього ще дожити треба. З чого така паніка? Мені здається, що для нього референдум – це якесь всенародне схвалення. І саме на нього Путін буде посилатися під час зовнішньополітичних авантюр, які він готує. А він готує їх після обряду победобесия в Москві 9 травня. Всі терміни сходяться – і 9 травня, і референдум», – сказав Піонтковський.

Він вважає, що Путін планує посилити тиск на президента України Володимира Зеленського та його білоруського колегу Олександра Лукашенка.

«Важке враження залишив візит [канцлера Німеччини Ангели] Меркель до Москви. Вона виляла хвостиком, як путінська песик. У нормандському форматі вже три проти одного. І якщо Зеленський не зможе виконати зобов’язання щодо приєднання України до ОРДЛО, Путін піде на ескалацію. Також у нього в планах додушити Лукашенко. Думаю, вчорашні заяви Путіна пов’язані з намірами більш жорстко тиснути на Україну і Захід. А його план із змінами в конституцію – це спроба анулювати свої попередні терміни. Мовляв, конституція ж нова. Отже, можна обратися ще на два терміни. Що стосується Держради, то це ще один спосіб залишитися при владі. Він може стати його головою, а президентом посадить якого-небудь Пупкіна. І отримавши в травні народне схвалення на мандат довічного правителя, Путін почне наступ на Україну, Білорусь і країни Балтії», – відзначив Він.

Путін був обраний на пост президента РФ в 2000 році. Після двох термінів, в 2008 році, він перейшов на посаду глави уряду РФ, а президентом став Дмитро Медведєв. У 2012 році Путін знову був обраний главою держави, також він виграв президентські вибори 2018 року.

25 травня 2018 року Путін говорив, що не буде балотуватися в президенти РФ більше двох разів поспіль. За нинішньої конституції він не зможе цього зробити.

Наступні вибори президента РФ заплановані на 2024 рік.

https://gordonua.com/news/worldnews/piontkovskiy-poluchiv-narodnoe-odobrenie-na-mandat-pozhiznennogo-pravitelya-putin-nachnet-nastuplenie-na-ukrainu-belarus-i-strany-baltii-1483121.htmll