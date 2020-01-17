Помер Толкін-молодший, який доопрацював «Сильмаріліон»

Англійський письменник і лінгвіст Крістофер Толкін помер у віці 95 років у французькому містечку Драгіньян, повідомила місцева газета Var-Matin. Молодший син автора «Володаря перснів» Джона Рональда Руела Толкіна допрацював і видав його «Сильмариліон» і дванадцятитомну збірку чернеток батька зі своїми коментарями.

Крістофер Толкін був автором частини оригінальних карт вигаданого світу Середзем’я, якими були проілюстровані оригінальні видання «Володаря перснів». Він дописав кілька творів батька і керував компанією, яка володіла правами на книги Джона Толкіна.

До смерті батька Толкін викладав давньо-і середньоанглійську і давньоісландську мови в Оксфорді, а під час Другої світової війни служив у Військово-повітряних силах у Південній Африці.