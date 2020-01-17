Гончарук подав у відставку

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав його президентові України Володимир Зеленському з правом внести в парламент.

Про це глава уряду повідомив у п’ятницю, 17 січня, на сторінці в Facebook. Прем’єр зазначив, що написав заяву, щоб «прибрати будь-які сумніви про повагу до президента».

«Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відкритості та порядності. Однак, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги і довіри до президента, я написав заяву про відставку і передав її президенту з правом внесення до парламенту», – заявив Гончарук.

Новина доповнюється…

Зазначимо, що раніше такі ж заяви написали і співробітники Офісу президента, не зазначивши при цьому дату. У будь-який момент Зеленський може підписати документ.