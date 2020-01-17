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На Оболоні зловили киянина з трьома повними пакетами таблеток «екстазі»

17.01.2020

Київською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного киянина, який збував на столичній Оболоні особливо небезпечну психотропну речовину — метилендиоксиметамфетамин (MDMA), також відомий як «екстазі».

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

У квітні минулого року під час особистого обшуку зловмисника, правоохоронці вилучили 3 поліетиленових пакета з 85 таблетками, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено.
 
Зловмисник збував наркотики, перебуваючи на випробувальному терміні за вироком суду за вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.
 
Хлопцеві повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту).
 
Наразі обвинувальний акт направлений в Оболонський районний суд м. Києва для розгляду по суті.
 
За вчинене молодому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.

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