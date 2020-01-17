На Оболоні зловили киянина з трьома повними пакетами таблеток «екстазі»

Київською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного киянина, який збував на столичній Оболоні особливо небезпечну психотропну речовину — метилендиоксиметамфетамин (MDMA), також відомий як «екстазі».

Про це інформує прес-служба прокуратури Києва.

У квітні минулого року під час особистого обшуку зловмисника, правоохоронці вилучили 3 поліетиленових пакета з 85 таблетками, які містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено.



Зловмисник збував наркотики, перебуваючи на випробувальному терміні за вироком суду за вчинення ним дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками.



Хлопцеві повідомили про підозру у ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання особливо небезпечної психотропної речовини у великих розмірах з метою збуту).



Наразі обвинувальний акт направлений в Оболонський районний суд м. Києва для розгляду по суті.



За вчинене молодому загрожує покарання до 10 років позбавлення волі.