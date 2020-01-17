У Запоріжжі студент вчинив суїцид, стрибнувши з Арочного мосту, висотою 40 метрів

Вчора, 16 січня, в Запоріжжі розігралася страшна трагедія. Тут, близько 14.30 з Арочного моста висотою близько 40 метрів, стрибнув 16-річний підліток. Прибулі на місце НП рятувальники лише констатували смерть молодої людини.

Про це повідомляє місцевий портал «Перший Запорізький».

Як стало відомо загинув студент Запорізького гідроенергетичного коледжу 2003 року народження. За попередньою інформацією він покінчив життя самогубством.

Юнака, перелезавшего через огорожу мосту, помітив водій, який проїжджав повз авто. Він зупинився і спробував відрадити хлопця стрибати. Але спроба виявилася безупешной. На місце трагедії прибула мама підлітка, яка і впізнала свого сина.

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На місці трагедії, фото: 1news.zp.ua