Сенатор Клішас пояснив включення неспеціалістів в робочу групу з правками Конституції

Голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва Андрій Клішас, очолив робочу групу, сформовану президентом для підготовки тексту поправок до Конституції РФ, вважає корисним включення до складу групи людей без юридичної освіти. За його словами, це дозволить краще зрозуміти очікування суспільства до конституційної реформи. Сенатор не виключив, що крім президентських поправок можуть з’явитися і інші.

«Включення в робочу групу людей без юридичної освіти викликало широке обговорення в суспільстві. Але зроблено це було для того, щоб краще зрозуміти потреби суспільства та визначити вектори планованих змін», — заявив сенатор, відповідаючи на питання Znak.com, чи не вплине це на якість роботи над поправками.

Клішас також нагадав слова Володимира Путіна, який вважає, що для внесення поправок до Конституції потрібна не тільки юридична кваліфікація, а й політичний і інший життєвий досвід».

«Тому включення представників громадськості в робочу групу абсолютно виправдано», — поділився думкою сенатор, зазначивши, що керувати роботою все одно будуть юристи. — Тому поправки, їх зміст, їх юридична термінологія будуть ретельно виважені та узгоджені фахівцями«.

„Тому включення представників громадськості в робочу групу абсолютно виправдано“, — поділився думкою сенатор, зазначивши, що керувати роботою все одно будуть юристи. — Тому поправки, їх зміст, їх юридична термінологія будуть ретельно виважені та узгоджені фахівцями».

Говорячи про порядок і строк роботи, Андрій Клішас пояснив, що в першу чергу зусилля будуть зосереджені над тими поправками, які були визначені президентом у посланні Федеральним зборам. Але це не виключає і появи додаткових пропозицій з боку учасників робочої групи, підкреслив він. «Терміни будуть короткими. Затягувати роботу ми не плануємо», — додав сенатор.

Про необхідність внесення поправок до Конституції РФ напередодні заявив президент Путін, який виступив з щорічним посланням до парламенту країни. Він висловився за збереження чинною Конституцією, прийнятою на референдумі в 1993 році, але запропонував ряд змін, які, на його погляд, повинні зробити більш збалансований розподіл повноважень між гілками влади і поглибити соціальний характер держави, а також підкреслити пріоритет національного законодавства над міжнародним правом. Для вироблення та обговорення тексту поправок президент сформував робочу групу з 75 представників юридичної спільноти, депутатів парламенту, а також представників громадських організацій, діячів науки, спорту і культури. Сьогодні робоча група за участю президента і перших осіб його адміністрації провела перше засідання в резиденції глави держави в Ново-Огарьово.

Експерти вважають, що конституційна реформа, ініційована президентом, знаменує початок трансферу влади, пов’язаного із закінченням останнього терміну президентських повноважень Володимира Путіна в 2024 році.

Додамо, голова комітету Ради Федерації з конституційного законодавства і державного будівництва, автор і співавтор низки резонансних законів Андрій Клішас стане одним із спікерів XVII Міжнародної науково-практичної конференції «Ковалевские читання», яка відбудеться 13-14 лютого на майданчику конгрес-центру «Київ Експо». Заявлена тема конференції — «Примирення в праві: компроміс чи поступка?».