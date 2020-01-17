Мішустін планує ввести тотальний держконтроль за фінансами кожної сім’ї. Буде створена Єдина база доходів домогосподарств

Михайло Мішустін поділився своїми планами на посаді прем’єр-міністра. Один з них – введення тотального державного контролю за фінансами кожної сім’ї. У всякому разі, саме так зрозуміли намір Мішустіна депутати фракції КПРФ, з якими він проводив консультації сьогодні вранці, перед голосуванням за свою кандидатуру в Держдумі.

Як повідомив журналістам депутат Олексій Курінний, мова йде про створення Єдиної бази доходів домогосподарств. Формальна мета – виявлення реально малозабезпечених сімей та адресне надання їм допомоги. Однак за фактом, якщо подібна система контролю буде офіційно введена, «під ковпаком» виявиться кожна російська сім’я.

Твердження Михайла Мішустіна на посаді затримується. Передбачалося, що його затвердять вранці. Однак пленарне засідання Держдуми досі не почалося.