Путін, виводь війська: США поставили ультиматум з виборів на Донбасі

Вибори на окупованому Донбасі можуть пройти виключно після виведення російських військ.

Про це заявив глава місії США в ОБСЄ Джеймс Гілмор під час засідання в четвер, 16 січня, повідомляє Укрінформ.

«США закликають до відновлення контролю України над своєю міжнародної кордоном з Росією. Вільні і чесні вибори повинні проходити під українським контролем і в безпечному середовищі, з виведенням з території України очолюваних Росією сил і незаконних збройних формувань», – заявив він.

Гілмор зазначив, що СММ ОБСЄ регулярно фіксує «необмежений потік вагонів, вантажних автомобілів та бойових машин», які РФ переправляє на Донбас.

Посол закликав Росію дотримуватися Мінських угод і «відповісти взаємністю на сумлінність, виявлену адміністрацією президента Зеленського».