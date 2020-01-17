Екс-глава СБУ Грицак вперше оприлюднив декларацію

Василь Грицак
Колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак
задекларував годинник Rolex, елітний позашляховик Toyota Land Cruiser і 865 тис.
гривень зарплати за 2019 рік. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.
Грицак задекларував годинник Rolex, 2 годин Audemars Piguet, а
також автомобіль Toyota Land Cruiser, мотоцикл Harley Davidson, заробітну
плату в розмірі 865 тис. гривень.
Готівкою він задекларував $57 тис., 18 тис. євро, 770 тис.
гривень, на банківських рахунках зберігає 1,6 тис. євро та 1,9 тис. гривень.
Дружина Грицака, Ольга, задекларувала годинник Patek Philippe, Jean
Richard, Chopard, а також автомобіль Range Rover, по 2 вантажних автомобіля
Volkswagen і Mercedes-benz, 1 вантажний Ford, кільце ручної роботи з
дорогоцінним камінням, брошка ручної роботи з дорогоцінними каменями і брошка з
білого металу з дорогоцінними каменями у вигляді метелика.
У дружини колишнього голови СБУ задекларироано 1,6 млн гривень
доходу від відчуження рухомого майна, 120 тис. гривень зарплати, 234 тис.
гривень доходу від надання майна в оренду, 1,87 млн гривень доходу від
заняття підприємницькою діяльністю і ще 1,8 млн оборотних коштів
підприємницької діяльності. Готівкою вона зберігає $45 тис., 27 тис. євро,
43,4 тис. гривень. Дружині Грицака також належить ТОВ «Ольвія-1».
Грицак задекларував половину квартири в Києві площею
94,9 кв. м, житловий будинок на Петропавлівській Борщагівці площею 413 кв.м,
земділянку там же площею 800 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 113,2
кв. м.
Ольга задекларувала квартиру в Києві площею 79,1 кв. м,
житловий будинок площею 413 кв. м на Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського
району Київської області, 2 земельних ділянки на Петропавлівській Борщагівці за
800 кв. м, земельну ділянку площею 1 215 кв. м в Хотянівці Вишгородського району
Київської області.
Також подружжя володіють об’єктами незавершеного 4
будівництва на Петропавлівській Борщагівці.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення Грицаком державної зради, шпигунства, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати майна.
Нагадаємо, в кінці травня 2019 року Грицак подав на розгляд президентові України Володимиру
Зеленському рапорт про своє звільнення. Глава держави звільнив його 27 грудня.