Екс-глава СБУ Грицак вперше оприлюднив декларацію

Василь Грицак

Колишній глава Служби безпеки України Василь Грицак

задекларував годинник Rolex, елітний позашляховик Toyota Land Cruiser і 865 тис.

гривень зарплати за 2019 рік. Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Грицак задекларував годинник Rolex, 2 годин Audemars Piguet, а

також автомобіль Toyota Land Cruiser, мотоцикл Harley Davidson, заробітну

плату в розмірі 865 тис. гривень.

Готівкою він задекларував $57 тис., 18 тис. євро, 770 тис.

гривень, на банківських рахунках зберігає 1,6 тис. євро та 1,9 тис. гривень.

Дружина Грицака, Ольга, задекларувала годинник Patek Philippe, Jean

Richard, Chopard, а також автомобіль Range Rover, по 2 вантажних автомобіля

Volkswagen і Mercedes-benz, 1 вантажний Ford, кільце ручної роботи з

дорогоцінним камінням, брошка ручної роботи з дорогоцінними каменями і брошка з

білого металу з дорогоцінними каменями у вигляді метелика.

У дружини колишнього голови СБУ задекларироано 1,6 млн гривень

доходу від відчуження рухомого майна, 120 тис. гривень зарплати, 234 тис.

гривень доходу від надання майна в оренду, 1,87 млн гривень доходу від

заняття підприємницькою діяльністю і ще 1,8 млн оборотних коштів

підприємницької діяльності. Готівкою вона зберігає $45 тис., 27 тис. євро,

43,4 тис. гривень. Дружині Грицака також належить ТОВ «Ольвія-1».

Грицак задекларував половину квартири в Києві площею

94,9 кв. м, житловий будинок на Петропавлівській Борщагівці площею 413 кв.м,

земділянку там же площею 800 кв. м, нежитлове приміщення в Києві площею 113,2

кв. м.

Ольга задекларувала квартиру в Києві площею 79,1 кв. м,

житловий будинок площею 413 кв. м на Петропавлівській Борщагівці Києво-Святошинського

району Київської області, 2 земельних ділянки на Петропавлівській Борщагівці за

800 кв. м, земельну ділянку площею 1 215 кв. м в Хотянівці Вишгородського району

Київської області.

Також подружжя володіють об’єктами незавершеного 4

будівництва на Петропавлівській Борщагівці.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення Грицаком державної зради, шпигунства, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати майна.

Нагадаємо, в кінці травня 2019 року Грицак подав на розгляд президентові України Володимиру

Зеленському рапорт про своє звільнення. Глава держави звільнив його 27 грудня.