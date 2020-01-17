Путін нікуди не йде, забудьте про це!

Зміни в Росії, озвучені Володимиром Путіним 15 січня, зроблені для зміцнення його влади. Нікуди він не йде і навіть не збирається йти. Також у нього не буде жодних наступників, а зміни в Росії можливі тільки після краху путінського режиму.

Він настане в результаті геополітичного поразки і різкого невдоволення в російських елітах, які почнуть шукати якусь додаткову альтернативу. Зараз Путін намагається гарантувати, що нинішні чищення і перестановки у верхах ліквідують таку потенційну загрозу.

Путінська диктатура досягла тієї стадії розвитку, коли міжнародні норми можна ігнорувати, не тільки знаходячи інтриги або обхідні шляхи, а просто в лоб, без використання обману. Тепер вони просто в лоб будуть говорити, що не дотримуються міжнародні норми тому, що є російське законодавство. Таким чином, диктатура набуває закінченого вигляду.

З іншого боку, це послаблює міжнародні позиції Путіна. Йому завжди вдавалося маневрувати, але зрозуміло, що ситуація погіршується, простір для маневру звужуються, і вибираються найбільш жорсткі і примітивні методи утримання ситуації. При цьому позбавляючись від архітектурних надмірностей, типу міжнародного права. Абсолютно очевидно, що режим не готовий йти навіть на мінімальні витрати.

Але. Все, що робить сьогодні Путін, не має ніякого значення. Для того, щоб Росія стала вільною і демократичною країною, вона повинна відмовитися від радянського і нинішнього спадщини. У спадщину входить єльцинська конституція, яка багато в чому поклала початок диктатури в Росії. В 93м році була прийнята конституція, яка дозволяла виконавчої влади робити практично все. Інша справа, що Єльцин користувався цим у виняткових випадках, але в цілому система вибудовувалася під головна дійова особа.

Але це питання майбутнього. Сьогодні режим переходить в нову стадію придушення будь-яких форм громадського протесту, йде максимальна консолідація влади в одних руках.

Гаррі Каспаров