$500 тис. за вбивство Окуєвої: Мосійчук розкрив подробиці справи

Замовником вбивства добровольця АТО Аміни Окуєвої є високопоставлений чиновник «однієї з сусідніх країн». Кілерам за замовлення було обіцяно 500 тис. доларів.

Про це розповів в ефірі ObozTV екс-депутат Верховної Ради України Ігор Мосійчук, коментуючи затримання фігурантів справи Окуєвої.

«Я глибоко в темі, спілкувався зі слідчими і навіть допомагав збирати деякі матеріали, давав сам пояснення. Адже Аміна, коли загинула, їхала до мене. Зараз слідству відомі навіть замовники цього вбивства. Просто треба доопрацювати матеріали разом з нашими міжнародними партнерами, щоб подати повну і цілісну картину цієї справи», – розповів Мосійчук.

За його словами, замовник вбивства – «високопоставлена особа однієї з сусідніх країн».

«У слідства є отримані процесуальним шляхом докази того, що це особа розміщує замовлення, за яке збирається заплатити 500 тис. доларів за вбивство Аміни Окуєвої, 1 млн доларів за вбивство Адама Осмаєва і 500 тис. доларів за моє вбивство. 25 жовтня відбувається замах на мене, в результаті якого загинули дві людини. 30 жовтня вбивають Аміну Окуеву», – зазначив екс-депутат.

Коментуючи затримання у справі Окуєвої, Мосійчук заявив: «Мова йде про злочинної організації кілерів, які брали замовлення на вбивства різних людей. Чоловік, якого затримали, Кравченко, насправді не причетний до вбивства Аміни Окуєвої. Він причетний до іншому епізоду – до вбивства одного з підприємців у Києві у 2014 році. Це вже четверте вбивство, до якого причетна ця злочинна організація».