Пенсія в Україні: як вийти на відпочинок у 60 років і не втратити стаж

В Україні багато працюють люди залишаться без пенсій. Щорічно середній стаж 60-літніх скорочується, а вимоги до нього зростають. У результаті багатьом доведеться працювати до 63 і 65 років.

Через вісім років в Україні лише половина 60-літніх зможе вийти на пенсію. Іншим, підрахували в Мінсоці, доведеться працювати до 63 і 65 років. Такі прогнози в першу чергу стосуються тих, кому зараз близько 30-40 років і хто все ще не поспішає заробляти стаж. Якщо після 50 виправити ситуацію вже не вийде, то в 30 ще є шанси подбати про майбутнє.

Головна проблема – українці працюють неофіційно, трудяться «фрілансерами», їздять на сезонні заробітки і мало турбуються про своє майбутнє. Вже зараз така ситуація призвела до величезного дефіциту в Пенсійному фонді. Зібраних з працюючих внесків не вистачає.

Вимоги щодо стажу зростають щорічно. Якщо зараз потрібно мати як мінімум 27 років стажу, вже через вісім років «норма» складе 35 років. Детальніше з вимогами можна ознайомитися за допомогою інфографіки OBOZREVATEL.

Як отримати пенсію в 60 років:

працювати офіційно як мінімум 35 років;

отримувати «білу» зарплату.

Коли і кому вигідно купувати стаж

Відсутні місяці можна придбати в податковій. У 2020-му один рік «варто» 24,9 тис. грн. Купувати стаж вигідно тільки тим, хто заробив на пенсію вище 2 тис. грн. Якщо, наприклад, не вистачає п’ять років, доведеться заплатити відразу 124,6 тис. грн.

Як вважається вартість року:

Мінімальна зарплата × 22% × 2

Є ще один варіант – добровільно сплачувати ЄСВ щомісяця ще до того, як виповнилося 60 років. Тоді розмір платежу складе 22% мінімальної зарплати, тобто всього 1039 грн. Найпростіша порада: якщо ви знаєте, що вам не вистачить стажу, і все ще працюєте неофіційно, наполягайте на оформленні або шукайте легальну роботу.

Навіть кілька років роботи неофіційно може позбавити права на пенсію в 60 років.