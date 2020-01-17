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В Киеве объявлен желтый уровень опасности

17.01.2020

В первой половине дня 17 января в Киеве будет держаться густой туман. Об этом сообщает официальный портал Киева со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Видимость на дорогах будет снижена до 200-500 метров.

В связи с погодными условиями в столице объявлен повышенный, желтый уровень опасности.

В связи с погодными условиями водителям рекомендуется придерживаться скоростных ограничений на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Также во время вождения необходимо включать противотуманные фары и ближний свет, а во время остановок – аварийную световую сигнализацию.

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