Рада забезпечила дітей ВПО безкоштовним харчуванням у школі

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект № 0930 щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб. Відповідне рішення підтримали 355 народних депутатів України.

Законопроект № 0930 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб передбачає посилення соціального захисту ВПО шляхом створення правових умов для:

— забезпечення дитячим харчуванням дітей грудного віку та дітей іншого року життя із числа ВПО, — забезпечення безкоштовним харчуванням дітей із числа ВПО, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.