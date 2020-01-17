На місці падіння літака МАУ була купа народу, які збирали речі, уламки: хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять, – Рувін

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) завершили роботу в Ісламській республіці Іран, де директор Інституту Олександр Рувін очолював комісію, яка займається розслідуванням катастрофи українського літака “Боїнг-737”.

Про це заявив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За словами Рувина, зрозуміти причину падіння “Боїнга” їм допомогли особисті речі пасажирів та екіпажу, які вціліли, а також знаходження більшості елементів борту.

“На місці складання уламків (літака. – Ред.) нами було знайдено кілька планшетів, залишків мобільних телефонів, сумки з документами, з картками. І в них ми побачили наслідки дії вражаючих елементів і будь-якого іншого фактора. Потім вже під час огляду кожної деталі літака нами були визначені і виявлені місця, де безпосередньо потрапляв елемент ураження якийсь ракети або вибухового пристрою. Також ми розклали всі елементи таким чином, як вони стояли на літаку. Нам тоді стало зрозуміло, що сталося, яким чином”, – зазначив Рувін.

Директор інституту уточнив, що фахівці 10 січня виявили місця, де побачили поразки від елементів ракети, і прийшли до відповідного висновку. “Представники іранської влади побачили, приїхало дуже багато машин з представниками, вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони і сказали, що завтра будемо розбиратися. Домовилися, що приїдемо завтра вранці, о 9 годині. Пустили нас тільки після 11 годин – їх представників ніяких вже не було, було вже офіційно заявлено, що літак збила ракета комплексу “ТОР-М1 іранських ВПС”, – додав Рувін. Крім того, він зазначив, що місце падіння літака Boeing 737-800 не охоронялося належним чином:

“На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу… іранців, які збирали речі, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять збирав”.