Росіяни весь час чекають, що у них щось відберуть

Життя навчила нас не довіряти ні владі, ні бізнесу, ні ЗМІ, ні громадянам. Що в цій ситуації може зробити новий уряд, обговорили на Гайдарівському форумі-2020.

Недовіра влади — не абстрактна категорія, а цілком реальний показник, без якого не бачити нам ні технологічного ривка, ні економічного дива. Але в Росії політика настільки відірвалася від людей, що не дуже зрозуміло навіть, з чого почати відновлювати довіру: перестати саджати невинних, дати людям хоча б частково розпоряджатися своїми податками, повернути їм вибори, або відмовитися від насадження сил і послуху, поступово вирощуючи нове покоління свідомих і відповідальних громадян? На ці питання намагалися знайти відповіді експерти Гайдарівського форуму-2020.

Декан економічного факультету МДУ Олександр Аузан:

Для чого нам потрібно довіру? Французи досліджували, як пов’язаний валовий продукт на душу населення з рівнем довіри. Виявилося, що якби в Англії, Німеччині, Чехії був такий же рівень довіри, як у Швеції, яка вважається одним з лідерів у цьому напрямку, в цих країнах даний показник ВВП був би вищим. У Росії, зауважте, в такому випадку був би вище на 69%. Тобто — в півтора рази збільшити рівень ВВП на душу населення можливо, підвищивши рівень довіри.

Ми в частині довіри однієї людини до іншої в два рази відстаємо від Швеції. При чому тут економіка? Якщо ви не довіряєте, потрібні застави, адвокати, поручителі. Як кажуть, ніщо так не зміцнює віру в людину, як 100% передоплата. Якщо у вас немає довіри, процеси виходять дуже дорогими.

Можна підняти довіру? Може, це у нас у крові, і з цим нічого не поробиш? Цікаві дані отримали вчені за близнюкам. На жаль, такі параметри, як інтелект, на 80% сидять в генетиці. Це неприємно. Навіть наші політичні і релігійні погляди на 25% визначаються генетично. А от довіра залежить від крові всього від 5 до 20%. В основному його формують зовнішні фактори. Підняти його рівень можна. За рахунок чого? Є два роду лідерів: Швеція, Північна Америка, Австралія — це один сорт, а інший — Китай і Єгипет. Що це означає? Який взагалі механізм виникнення довіри? У теорії ігор є «дилема ув’язненого». Двоє сидять у в’язниці. Якщо ти зізнаєшся першим, тебе відпустять, але другого дадуть більший термін. Якщо обидва будуть мовчати, то, можливо, вийдуть сухими з води обидва. Ця дилема виявилася важливою і для економістів. Довіряти вигідніше. Але за умови, що є певний гарант. Це може бути одне з двох. Перше — працюючі закони, чесні суди. Це як раз випадок Швеції та Північної Америки. Або культура, коли оточуючі кажуть — не можна вести себе по-іншому. І тоді ми отримуємо в приклад Китай та Індію. Зауважте, це не завжди дає економічний ефект. Довіра не завжди плідно. У Швеції, наприклад, довіра вище, ніж у США, але валовий продукт на душу населення там не найвищий. Питання: як ви поєднуєте ту чи іншу культуру та інститут. Колишня союзна республіка — Естонія — здійснила той самий дворазовий стрибок у рівні довіри менш ніж за 20 років. До речі, економічні показники у них теж досить високі. Як їм це вдалося? Вони змінювали інститути. Але в першу чергу вони їх приміряли до культури.

Принципово важливо визначитися: ми «вкоротку» граємо або «вдлинную». У мене відчуття, що «вкоротку». У цій логіці пиляти бюджети набагато правильніше, ніж інвестувати в розвиток, людський капітал.

Транзит влади почався. Нас цікавить, а що потрібно робити з інститутами? За даними «Левада-центру», не всі з них втрачають довіру громадян. За останні два роки до губернаторів довіру навіть зросла. Ми провели щорічне дослідження по всіх регіонах Росії, і виявилося: там, де більше довіри місцевої влади, помітно вище схильність до підприємництва. Але воно блокується силовими структурами.

В чому проблема з силовими структурами? Розумієте, еліти завжди контролюють насильство, на те вони й еліти. Але є два способи контролю. Ви або ділите інструменти: тобі — військово-морський флот, мені — таємну поліцію, тобі — слідчий комітет, мені — прокуратуру. Ось це неефективний спосіб. Або ми колегіально контролюємо ці інструменти насильства. Наприклад, в СРСР після смерті Сталіна був колегіальний контроль Політбюро над інструментами насильства: «ЦК не цикнет, ЧК не чикнет». Ось зараз цього немає. Ми бачимо конкуренцію силових служб по адміністративно-політичним та економічним питанням. Це важка історія. Тому перше, що потрібно робити — відновлювати колегіальний політичний контроль над силовими службами, вважати їх економічну складову. Я не думаю, що вирішальний крок — те, про що вчора було сказано в посланні президента, зокрема — про Раду Федерації. Я думаю, треба реформувати Раду безпеки в такий колегіальний орган.

Що стосується парламенту, з точки зору економіста, це орган управління нашими податками, нічого більше. Ми цього не розуміємо. Росіяни реально не знають, що віддають 50 копійок з рубля у вигляді податків — більше, ніж в Америці. До збільшення ПДВ було 48 копійок. При цьому, хто керує нашими податками — незрозуміло. Тому потрібно збільшити вплив платників податків. Потрібно переносити сплату ПДФО з підприємства на людину, щоб він платив податок у тому регіоні, де живе. Правда, Москві і Пітеру це навряд чи сподобається. Але зате люди почнуть управляти своїми муніципалітетами, вкладатися в своє життя. Дайте людям можливість частина ПДФО самостійно направляти: ось це — в освіту, це — в охорону здоров’я. Дайте людям голосувати податками.

І останнє — правосуддя. Тут, я боюся, у мене позиція буде маргінальна. Я не за те, щоб суд був високопрофесійним. Я за те, щоб він стояв на серйозній репутаційної основі. З моєї точки зору, в історії було чимало випадків, коли люди жили без законодавчої влади, виконавчої без. Але без судової влади жити не можна. Якщо наші суди не працюють, повинен бути хтось інший. Може, рада старійшин, може хтось ще. На мій погляд, для судді важливий не професіоналізм, а репутація. Його завдання — вирішити питання так, щоб конфліктуючі сторони вважали вердикт справедливим. Ці речі можуть значно підняти національну довіру.

Президент, голова ПАТ «Ощадбанк» Герман Греф:

Згадана вже «дилема ув’язненого» — гарний приклад того, що математично, сама вигідна модель поведінки — недовіра. Тому, якщо ти довіряєш, а твій партнер — ні, то він виходить на свободу, а ти отримуєш термін.

Після того, як ми ввели в законодавство угоди зі слідством, я подивився статистику: 70-80% кримінальних справ потрапляють до суду саме за такою схемою. Це ще раз доводить, що в умовах тієї культури, що є у нас, такі схеми застосовувати не можна. Для нашої країни це не теорія, це дуже серйозна проблема. І ситуацію потрібно змінювати. Подумати тільки, яке кількість невинних людей у нас опиняються за ґратами. Це просто катастрофа. Про яку довіру до судової та правоохоронної систем може йти мова? А це, між іншим, основа економіки в цілому. Якщо немає довіри до судової системи, далі можна не обговорювати. Це серйозна законодавча проблема, яка повинна бути вирішена.

І друге: наша політика викликає недовіру, тому що ми весь час займаємося перерозподілом нульової суми. У кого-то что-то забираємо, щоб комусь віддати. Оптимальна політика розширює галявину, а не призводить до перерозподілу. Ми ж весь час чекаємо, що щось у нас відберуть. Підвищать ПДФО, щоб комусь знизити. Тим самим влада лише посилює до себе недовіру, і весь час зіштовхує між собою різні групи населення.

Але якщо громадяни тобі не довіряють, і якщо у твоїй команді немає довіри, це ніколи не приведе до побудови ефективної системи управління.

Ми не шведи, і шведами не станемо. Як з цим боротися? Я прийшов до висновку, що самий головний міністр в уряді — міністр освіти. Не вищого, а середнього. Він закладає основи культурного коду. Соціальні і емоційні навички. Потрібно працювати з системою освіти, з дитсадками, з сім’ями. Тільки так можна змінити ситуацію з довірою. Чи потрібно цим займатися? Якщо тобі не довіряє бізнес, неможливо проводити ніяку політику.

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін:

Я вважаю, що оцінка довіри до проведеної політики є одним з наріжних факторів успішності цих реформ. Пошлюся на дані Edelman Trust Barometer. Нові ми дізнаємося в найближчі дні, але у мене є торішні. Якщо в 2018 році довіру до інститутів всіх 26 країн в цілому зростало, то Росія, на жаль, була в числі тих, де довіра до інститутів падало. Серед лідерів зі зростаючим довірою йдуть Китай і Індія. Це наші прямі конкуренти і за доходами на душу населення, тому нам доцільно було б порівнювати себе з ними. Так от: вони вміють домогтися підвищення ролі інститутів у себе в суспільстві. Ми ж другий рік поспіль займаємо останнє місце з 26 країн. Падіння довіри до державних та громадських інститутів на 7%. за рік. Цей рейтинг складається з чотирьох позицій: довіра до НКО в Росії впало на 2%, довіра до бізнесу — на 7%, довіру до держави — на 10%, до ЗМІ — на 9%. Можна сказати, критична ситуація.

Навіть якщо б ми зараз найбільш правильну програму реформ пред’явили, і уряд заявило, що воно буде точно їй слідувати, успішність цих реформ все одно була б приречена. Завжди доводиться робити кроки, які можуть комусь бути незручні. В цьому сенсі я наводжу в приклад перехід до адресної допомоги бідним. Взагалі-то в нашій країні обсяг виділених ресурсів на соціальні потреби один з найбільших у світі — 11% ВВП. Але якщо ми подивимося, що це за трансферти, виявиться, що тільки 20% з них доходить до бідних. Виходить, гігантські суми соціальної допомоги не потрапляють за призначенням. Потрібно перерозподілити їх, сконцентрувати не на підтримці населення в цілому, а на допомогу найбільш нужденним. Тих, кому вона потрібніша. Але, виходить, ці гроші все одно доведеться в когось відібрати. Ці заходи неможливо провести гладко. У кого-то вони все одно викличуть невдоволення. Точно так само нам потрібно перестати підтримувати слабкі підприємства, неефективні, тому що вони тягнуть всіх назад, а нам доводиться з кожним роком виділяти все більше дотацій. Якщо ми це зробимо, ефективність економіки в цілому підвищиться, але можуть постраждати окремі найважливіші підприємства. Саме тому так важливо довіру суспільства до влади. Люди повинні бути впевнені, що у кінцевому рахунку, ще через кілька кроків будуть задоволені всі. У перерозподілі ресурсів, зміну пріоритетів завжди хтось виграє. Але в результаті суспільство в цілому має швидше розвиватися, рівень життя має помітно зростати.

Мюнхенський інститут у недавньому дослідженні показав, що відкритість держави знижує протестну активність і виключає домисли про те, що уряд нишком комусь щось перерозподілив. Тому відкритість — фундаментальне правило. Якщо домовилися, що це пріоритет, потрібно цим займатися не факультативно. А у нас навіть оцінка нацпроектів не призводить до відставок. Тому відповідальність — найважливіший інститут. Якщо її немає, не працює вся система.

Ще одним важливим інститутом підвищення довіри є змінюваність влади. У нас, на жаль, він не працює в повній мірі. У таких випадках ми завжди маємо справу із загальною втомою, невиконаними обіцянками. Відбулася вчора відставка уряду вселяє надію, що нова команда зможе більше зробити, більшого досягти. Але для розвитку також важливо, щоб були правила, був гарант, що рівень свободи для підприємництва, особливо в інноваційних галузях, не зміниться. Інакше ми будемо шукати інше місце, де свободи для експерименту більше.

Але найвужче місце в Росії — судова і правоохоронна системи. За рівнем недовіри вони вийшли на перше місце, далеко відірвавшись від інших інститутів. Ми розробили два десятки заходів щодо поліпшення судової системи. Експертизи юристів та фінансистів пройшли 18 заходів. Впроваджено п’ять, з них три — частково. Чому ми не можемо виконати хоча б те, про що домовилися?

Погоджуся, що коли з макроекономікою і фінансами все добре, на перше місце виходить освіта. На жаль, у нас сьогодні міністр освіти на перше місце ставить не навчання, а виховання. Але це не той культурний код, про який ви говорите. Це скоріше послух.