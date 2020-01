У Туркменії президент — не мореплавець, не тесля, але репер, гонщик і діджей

Бердимухамедов «втілив в собі всі мислимі таланти. Правда, країна голодує, а тут лікують туберкульоз собачим м’ясом.

Найбідніша і закрита центрально-азіатська республіка, офіційно іменована в минулому році як «Батьківщина процвітання» — відповідні гасла на кожному кроці нагадували про це тим, хто сумнівається, — цей рік буде жити під слоганом «Туркменія — Батьківщина нейтралітету». Ймовірно, з «процвітанням» тут уже все в порядку, і тепер ідеєю-фікс президента країни Гурбангули Бердимухамедова став нейтралітет, ніким втім, не заперечується.

Загалом, гасло в масовому і авральному порядку треба міняти на новий. Однак не за рахунок держави, а збіднілого населення. Як передає Радіо Азатлик, бюджетників зобов’язали подбати про те, щоб у всіх організаціях красувалися плакати «Туркменія — Батьківщина нейтралітету». Їх виготовлення обходиться до ста манатів за штуку. Мало того, від держорганізацій в черговий раз зажадали замінити портрети президента на нові: Бердимухамедов не молодіє, шевелюру брюнета вже торкнула сивина. Ціна на портрет коливається від 10 до 100 манатів, а для його гідного обрамлення потрібно викласти манатів 200: разом, в національній валюті, три сотні, тобто 85 доларів за офіційним курсом і 15 — за курсом чорного ринку.

Але хіба він того не варто? Яка ще країна може похвалитися президентом, перу якого належать понад 50 книг на різну тему — від користі лікарських рослин до «психофізики» пастуших собак алабай і ахалтекинських скакунів. Взагалі в минулому році Бердимухамедов демонстрував безліч своїх талантів, включаючи спортивні та військові. Він успішно займався автогонками, літав на вертольоті, вчив військових стріляти по мішенях з рухомого велосипеда, правильно присідати і «скручуватися». Глава держави відмінно виконує реп на власні вірші, а в Новий рік він ще захопив народ мистецтвом діджея. Тривало це задоволення цілу годину, при цьому він ще подучивал аудиторію, як треба працювати на діджейському пульті.

І нічого, що над Бердимухамедовим «прикалуються» в соціальних мережах і на кухнях, зате він став героєм двох рейтингових американських гумористичних програм — The Daily Show with Trevor Noah і The Last Week Tonight. Пожартували, зокрема, над тим, що президент Туркменії в минулому році начебто помер (про це вперто говорили і писали), а державне телебачення доводило, що він живий-живісінький — спортивно і весело проводить відпустку. Чутки розвіялися лише після того, як «покровитель» нації з’явився на Каспійському економічному форумі в Авазе і навіть злітав у Японії та в деякі інші країни. Власне, цей «пасаж» і став в Туркменії головною подією 2019 року.

Початок 2020-го в країні ознаменувався низкою нововведень. Зауважимо, що Бердимухамедов є прихильником помпезності і розкоші, яким на голодний шлунок населення Туркменії не співчуває. Так, головна новорічна ялинка в Ашхабаді була найвищою в державах Центральної Азії — 40 метрів. «Злі язики» кажуть, що не за рахунок довжини самого дерева, а увінчує його величезної восьмикутної зірки. Набагато більш процвітаючі Узбекистан і Казахстан проявили велику скромність: ялинка в Ташкенті височіла на 36 метрів, а в Нур-Султана — і зовсім на 26. На третьому місці Душанбе — «зростання» ялинки тут вперше досяг 29 метрів, а в Бішкеку — 27. Між тим вважається, що самої естетичної новорічна ялинка видалася в Ташкенті.

Але гордість узбеків нічого порівняно з тим, яке чергове грандіозне будівництво затіяв Бердимухамедов в Туркменії, і який яскравий «світло» він дав малому бізнесу: в цьому році населенню, після дворічної перерви, дозволили відкрито і безкарно відкривати приватні магазини, салони краси, різні об’єкти в сфері сервісу. Загалом, малий бізнес вийшов з підпілля.

Також в цьому році почнеться будівництво в республіці двох міст — Ашхабад-сіті і нової столиці Ахалського велаяту (області), губернатором якого є син президента — Сердар. Рахунок витрат йде на мільярди доларів — держава запевняє, що вони у нього є. Але от питання: хто будувати буде? Населення Туркменії намагається всіма правдами і неправдами покинути рідні місця по сумі причин: злиднів, масових порушень прав людини, безглуздих заборон, культу особи президента, високого рівня корупції і т. д. Згідно з індексом політичних прав і свобод міжнародної правозахисної організації Freedom House, Туркменія знаходиться на останньому місці — 0 балів із 40 можливих. В індексі сприйняття корупції республіка на 161-му місці з 180. У звіті міжнародної організації підкреслюється, що Туркменія є одним з найбільш закритих і репресивних держав світу. Загалом, її громадянам можна заздрити північнокорейців.

Але офіційно виїхати з республіки вкрай складно, хоча якимось неймовірним чином її за кілька останніх років покинула третина жителів. У цьому році, згідно з інформацією видання TurkmenPortal, державна міграційна служба республіки оголосила про введення онлайн-оформлення закордонних паспортів. Однак відповідний сайт, як правило, знаходиться поза доступу. Взагалі ж чергу за закордонними паспортами в міграційній службі розтягнулася на вісім місяців. Але і отримавши документ, і навіть купивши квиток, у від’їжджаючого немає гарантій, що його випустять з країни. Причому без будь-яких пояснень.

Мало того, що туркменів не випускають власні влади, їх не особливо шанують іноземні держави. У новому індексі паспортів світу, оприлюдненому компанією Henley&Partners, Туркменістан посідає 90-те місце, тобто її громадяни можуть без віз відвідувати 52 країни, що є найнижчим показником в ареалі держав Центральної Азії. З точки зору вільного пересування лідирує Казахстан. У рейтингу він посідає 67-ю позицію, з його паспортами можна вільно відвідувати 76 країн. Друге місце у Киргизії — 80-я в рейтингу. За нею слід Таджикистан — 84-я позиція, рядком нижче — Узбекистан.

Чому таке чемоданний настрій у громадян чи не найбагатшою за запасами природного газу (четверте місце у світі) країни? Станом на початок року, рівень безробіття в Туркменії досяг, за оцінками незалежних експертів, 60%. Республіка перебуває на межі голоду — за продукти харчування першої необхідності шикуються величезні черги. У минулому році Туркменія, перш відома у світі як країна, безкоштовно надає населенню електроенергію, газ, воду і столову сіль, від такої розкоші відмовилася з метою розвитку ринкової економіки. Вона, однак, продовжує тупцювати на місці, в той час як рівень життя населення стрімко падає.

Крім того, в країні подцензурно і заборонено чи не всі: «нескромне» жіноче спіднє, колір волосся і нігтів у представниць «прекрасної підлоги, їх право на водіння автомобіля і ще більш безглузді «ніззя». Загалом, всіх все «дістало», окрім, мабуть, самого Бердимухамедова і його найближчого оточення.

Дикості життя на «Батьківщині нейтралітету», доповнює «Хроніка Туркменістану». За даними видання, «Хворі і ті, хто перебувають на обліку в туберкульозній лікарні Лебапского велаяту, з-за відсутності або високої вартості ліків лікуються собачим жиром і м’ясом. 100-грамовий стакан з розтопленим собачим жиром коштує 900 манатів, трилітрова банка собачого м’яса — 150 манатів. … Альтернатива для хворих на туберкульоз — лікування в сусідньому Узбекистані, де 21 день перебування в лікарні, включаючи медикаменти, обходиться в $350. Для відвідин сусідньої країни необхідно отримувати візу».

Цікаво, чи знає про «собачому ліках» дуже інформоване стоматолог за освітою Бердимухамедов — прихильник лікування народними засобами і їх головний пропагандист? І що він думає про те, що з аптек Туркменії зникли традиційні препарати навіть для важких хворих. Їм пропонують «замісну терапію» — настоями з дарів природи.