У Києві відкриють 16 локацій для купання на Хрещення: список адрес

Декілька локацій буду відкриті для жителів Києва і гостей столиці, які захочуть на Водохреще скупатися. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
На території української столиці відкриють 16 локацій, де люди зможуть відсвяткувати Хрещення Господнє, яке пройде в неділю, 19 січня. Там чергуватимуть рятувальники та медпрацівники з 09:00 до 18:00.
Список локацій:
у Дніпровському районі:
- пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
- пляж “Венеція” (острів Долобецький);
- пляж “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
- пляж “Тельбін” (проспект Павла Тичини);
- пляж “Райдужний” (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
- пляж “Райдуга” (вул. Микільсько-Слобідська);
- пляж “Центральний” (Труханів острів).
В Оболонському районі:
- пляж “Вербний” (оз. Вербна, вул. Приозерна)
- місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);
- парк “Наталка” (Оболонська набережна)
- пляж “Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія)
У Деснянському районі:
- пляж “Троєщина” (вул. Оноре де Бальзака);
У Голосіївському районі:
- пляж “Галерна” (вул. Героїв Сталінграда).