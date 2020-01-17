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У Києві відкриють 16 локацій для купання на Хрещення: список адрес

17.01.2020

Декілька локацій буду відкриті для жителів Києва і гостей столиці, які захочуть на Водохреще скупатися. Про це повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.

На території української столиці відкриють 16 локацій, де люди зможуть відсвяткувати Хрещення Господнє, яке пройде в неділю, 19 січня. Там чергуватимуть рятувальники та медпрацівники з 09:00 до 18:00.

Список локацій:

у Дніпровському районі:

  • пляж “Дитячий” (біля каплички у Гідропарку);
  • пляж “Венеція” (острів Долобецький);
  • пляж “Передмістна Слобідка” (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);
  • пляж “Тельбін” (проспект Павла Тичини);
  • пляж “Райдужний” (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини);
  • пляж “Райдуга” (вул. Микільсько-Слобідська);
  • пляж “Центральний” (Труханів острів).

В Оболонському районі:

  • пляж “Вербний” (оз. Вербна, вул. Приозерна)
  • місце масового відпочинку (затока Оболонь, вул. Прирічна);
  • парк “Наталка” (Оболонська набережна)
  • пляж “Пуща-Водиця (ставок Горащиха, 7 лінія)

У Деснянському районі:

  • пляж “Троєщина” (вул. Оноре де Бальзака);

У Голосіївському районі:

  • пляж “Галерна” (вул. Героїв Сталінграда).
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