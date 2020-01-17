Вбивство кілером бізнесмена в Харкові

Правоохоронці у Харкові шукають кілера, який розстріляв з пістолета з глушником чоловіка, і показали його фоторобот. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Злочинець розстріляв чоловіка біля під’їзду й зник. Прикмети зловмисника: на вигляд близько 30 років, зріст 175-177 см, спортивної статури. Був одягнений у темну коротку куртку з високим коміром до рівня очей, чорну шапку, можливо, з малюнками білого кольору.

Крім того, заступник начальника СУ ГУНП в Харківській області Андрій Шарнін розповів, що потерпілий приїхав разом з водієм, який його привіз.

“Стріляли як потерпілого, так і у водія, у якого нападник не влучив. За словами очевидців, було 3-6 пострілів. Однак точну кількість пострілів, і з якої зброї стріляли, ми зможемо сказати, коли закінчимо огляд місця події і призначимо ряд експертиз”, – зазначив він.

Відомо, що стрілянина сталася, коли люди вже вийшли з машини. Якщо злочинця затримають, йому загрожує 15 років в’язниці або довічне ув’язнення.