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Гватемала розірвала дипвідносини з Венесуелою

17.01.2020

Новий президент Гватемали Алехандро Джамматтеї виконав обіцянку і розірвав дипломатичні відносини з Венесуелою

Про це повідомляє Depo.ua із посиланням на агентство AGN.

“Було віддано вказівку міністрові закордонних справ, щоб єдина людина, яка залишається в посольстві Венесуели, залишила його, і ми закриваємо відносини з урядом Венесуели. Закриємо і посольство”, – наводить агентство слова президента Гватемали.

На початку листопада Джамматтеї заявив, що розірве відносини з Венесуелою після інавгурації в січні 2020 року. Церемонія інавгурації пройшла 14 січня.

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