Хто виплатить компенсацію постраждалим в Ocean Plazа

В результаті ситуації з Ocean Plaza, постраждали 10 осіб, ряд машин, які були припарковані біля торгового центру пошкоджені. Зараз виникає питання: хто буде це все захід компенсувати?

Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв повідомив, що київська міська адміністрація має намір компенсувати лікування постраждалим людям, збиток водіїв, авто яких постраждали, пише Діна Дрижакова спеціально для НВ Бізнес.

Що ж стосується збитків, які понесли магазини, то тут мова навіть не ведеться, оскільки як заявило Київтеплоенерго Ocean Plaza був побудований з порушенням нормативів в охоронній зоні тепломереж. Питання звичайно виникає: як прийняли в експлуатацію?

Що робити, якщо вам завдано збитки в результаті пошкодження магістрального трубопроводу біля ТРЦ ” Осеап Plaza 13.01.2020

Спочатку варто звернутися з претензією до КП «Київтеплоенерго» про відшкодування шкоди, а в разі незадоволення вимог претензії – до суду.

Одночасно, потрібно пам’ятати про можливість звернення відразу до суду без звернення в КП «Київтеплоенерго».

При зверненні до суду, варто врахувати доказову базу, так як саме від цього буде залежати розмір матеріальної та моральної компенсації. Розмір матеріальної компенсації буде покривати збитки за витратами на лікування, а розмір моральної шкоди вираховується виходячи з психологічних і моральних наслідків пригоди для потерпілого. Щоб підтвердити моральну травму, як правило, проводиться експертиза психоемоційного стану – посттравматичний синдром. Таку експертизу моральної шкоди проводить Бюро судово-медичної експертизи при МОЗ.

Варто звернути увагу, що позови фізичних осіб про відшкодування шкоди можуть пред’являтися за місцем знаходження відповідача, за місцем проживання фізичної особи – позивача, або за місцем заподіяння шкоди (ч. 3 ст. 28 ЦПК України).

Якщо позов подає юридична особа, то така особа може звертатися як за місцезнаходженням відповідача, так і за місцем заподіяння шкоди (ч. 8 ст. 29 ГПК України).

За розміром самої компенсацій, цікавий приклад відшкодування в США української эмигрантке $ 95 600 000 за заподіяний фізичний і моральний збиток з-за обвалу торгового центру у Філадельфії.

Однак, для України поки рекордна сума моральної компенсації є 100 000 євро, яка прийнята Європейським судом з прав людини по справі «Савицький проти України» (заява № 38 773/05, рішення від 26.07.2012).

Чому саме до КП «Київтеплоенерго» варто звертатися по відшкодуванню збитку?

Згідно з нормами цивільного законодавства (ст. 1166, 1167 ЦК України) як майновий, так і моральну шкоду Ocean Plazaвозмещается особою, яка її завдала.

Метою діяльності КП «Київтеплоенерго» є забезпечення належної експлуатації об’єктів теплопостачання, що належать територіальної громади міста Києва.

Тобто, в результаті незабезпечення належної експлуатації трубопроводу КП «Київтеплоенерго» завдано збитків.

Якщо завдано шкоди вашому здоров’ю чи ваше майно пошкоджено з-за витоку гарячої води, вам необхідно попередньо зробити ряд дій з метою компенсації шкоди.

При нанесенні шкоди здоров’ю необхідно звернутися в медичний заклад для фіксації такого ушкодження здоров’я. Якщо ви застрахували своє здоров’я – невідкладно також повідомте страхову компанію про настання страхового випадку.

Для фіксації факту пошкодження автомобіля необхідно звернутися в поліцію для фіксації події і пошкоджень. У випадку, якщо автомобіль застрахований – невідкладно повідомте страхову компанію про настання страхового випадку.

Крім того, у разі пошкодження майна необхідно проводити експертизу для визначення розміру заподіяної шкоди. Такими експертизами можуть бути будівельна (для будівлі), автотоварознавча (для авто).