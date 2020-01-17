На Луганщині від кулі снайпера загинув солдат 72-ї ОМБР Ігор Хімічук: у Чуднівській ВІДГ оголосили триденну скаргу

Україна зазнала ще одної непоправної втрати на Донбасі. 16 січня внаслідок ворожого обстрілу на Луганщині загинув старший солдат Ігор Хімічук. Захисник помер через важке поранення снайперське

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Житомирської ОДА Віталій бунечко (рос.).

«Вчора, 16 грудня, у День пам’яті захисників Донецького аеропорту, внаслідок снайперського обстрілу противником загинув військовослужбовець, водій відділення забезпечення Чуднівського РВК Житомирської області, допущений до виконання службових обов’язків в 72-гу окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців, старший солдат Ігор Хімічук», – йдеться у дописі.

У Чуднівській ВІДГ оголосили триденну скаргу. Відповідне розпорядження від 17 січня опубліковане на сайті Чуднівської громади.

«Оголосити в Чуднівській об’єднання єднаній територіальній громаді з 17.01.2020 за 20.01.2020 дні жалоби», – йдеться у розпорядженні.

Скріншот розпорядження

Нагадаємо, 16 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позіції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність.