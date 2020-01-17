Одіозний нардеп Шахов приніс у Раду відбійний молоток і шматки вугілля

Депутати Верховної Ради внесли до парламенту шматки вугілля і відбійний молоток.

Фото: Lb.ua

Таким чином ряд мажоритарників вирішили привернути увагу до грошових проблем українських шахтарів.

«Шахтар видобуває цей вугілля ось цим відбійним молотком [на глибині] тисяча метрів під землею. Дають нам світло, електроенергію. Але сьогодні в нашій країні люди, які сидять тисячу метрів під землею, бідують», — заявив, виступаючи з трибуни нардеп Сергій Шахов.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Депутати хотіли, щоб вугілля залишився на трибуні на весь день, але спікер Дмитро Разумков зажадав прибрати його.

«Не потрібно залишати тут. Це неповага до тих, хто буде прибирати зал», — підкреслив він.

Фото: Lb.ua