Укравтодор зможе залучити на ремонт доріг 20 млрд грн, — радник прем’єр-міністра Юрій Голік

Верховна Рада затвердила закони про притягнення Укравтодором кредитних коштів для збільшення фінансування ремонту автодоріг в 2020 році під гарантії Кабміну.

Як зазначив радник прем’єр-міністра Юрій Голік, ці гроші будуть додатковим до Дорожнього фонду джерелом засобів.

«Вчора писав про затвердження Кабінетом Міністрів переліку доріг для ремонту в цьому році на загальну суму 32 млрд грн в рамках Дорожнього фонду та зазначив, що це лише перший «транш» на приведення доріг в порядок. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому два закони — 2660 і 2661 — дозволяють Укравтодору залучити ще 20 млрд грн на ремонт доріг», — повідомив Голик.

Тепер Укравтодор може залучати кредитні кошти комерційних банків, що дозволить фінансувати розвиток дорожньої галузі України і виконувати ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування.

Нагадаємо, що уряд затвердив стратегію розвитку дорожньої галузі на поточний рік, згідно з якою в поточному році буде відремонтовано 4 тисячі км доріг по всій країні.