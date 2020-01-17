З порталу вакансій держчиновників викрадено персональні дані

З Єдиного порталу вакансій career.gov.ua стався витік особистих даних учасників конкурсів на держслужбу.

Про це повідомив у фейсбуці голова Нацагентства з питань держслужби Олександр Стародубцев.

Витік даних стався в четвер — були вкрадені деякі даних кандидатів: копії паспортів, ідентифікаційних кодів, дипломів, резюме.

“Нічого іншого ми від кандидатів не просимо. До речі, ми вже майже півроку як і ці копії не просимо, тільки дані. Але архів за попередні роки був весь доступний”, — зазначив Стародубцев.

Він також повідомив, що незрозуміло, навіщо зловмисникам були потрібні ці копії.

“Слава Богу, що це не медичні та не фінансові дані. Але все одно нам соромно… Будь-які державні дані потрібно або повністю для всіх відкривати, чи надійно захищати”, — додав глава Нацагентства з питань держслужби.

Він також повідомив, що портал на час закрили для проведення перевірки. При цьому Стародубцев зазначив, що “портал писався в 2017 році, “на швидку руку”, для конкурсів на фахівців з питань реформ” і весь цей час працював з такою вразливістю.