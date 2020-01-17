Війна компроматів – це вина керівництва України, яке не в змозі взяти під контроль МВС, СБУ та ГУР – Береза

Якщо перестати сміятися і серйозно розібрати в ситуації про зливі прослушки прем’єр-міністра Олексія Гончарука, у мене виникає три зауваження.

1. Це не компромат. 100%. Якщо це все, що змогли на нього накопати, то це говорить, що на нього нічого немає. Морально-етичні розборки всередині Зе-команди мене не цікавлять. Це їх серпентарій і нехай хоч перегризуться. Головне, щоб в інтересах України.

Мене цікавить проведення якісних змін у країні. Але їх теж немає і про це далі.

2. Компетентність прем’єра і інших осіб, чиї голоси нібито присутні на цій прослуховування, на рівні бізнес-тренерів, які читають лекції «Як заробити мільйон», але самі чомусь його не заробили.

Загалом тут нічого нового. Вони дилетанти. І рівнем професури Стенфорда, Кембриджу чи Гарварду тут і не пахне. Хтось цим здивований?

3. Знаєте, що для мене найголовніше в цих сливах і прослуховування? Те, що зараз в Україні ми всі беззахисні перед подібним і таке порушення закону стає системою, а нашого особистого простору більше немає. І держава нічого не робить для того, щоб змінити цю ситуацію.

Мене б влаштувало, якби не з’являлися сливи в публічній площині, а прослушка залишалася частиною слідчих або оперативних дій правоохоронних органів, які за допомогою НСРД отримували прямі докази провини злочинців. А поки все розраховано на дискредитацію.

До речі, в Україні існує лише три структури, у яких є такі технічні й організаційні можливості. Це МВС, СБУ та ГУР. І те, що війна компроматів не зупиняється, — це провина керівництва України, яке не в змозі взяти ці структури під контроль.

Правда, ще є Кремль. Я б не скидав цих пройдисвітів з рахунків. Тим більше, що вони готові і далі розхитувати ситуацію в Україні і продовжувати дискредитацію влади. Хоча влада і без допомоги Кремля з цим чудово справляється.

Загалом лютий ад. І «Великий брат» почав мене втомлювати. Сильно.