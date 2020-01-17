Женщина на KIA протаранила парковку

Авария с участием 4-х автомобилей произошла утром 17 января на 40 км автодороги Киев – Ковель. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевской области.

По предварительным данным, 36-летняя женщина за рулем автомобиля KIA не учла дорожную обстановку, снесла забор и протаранила припаркованные автомобили: Opel, Fiat и Ford. Машины получили серьезные механические повреждения.

Признаков наркотического или алкогольного опьянения у водительницы KIA патрульные не обнаружили. От госпитализации женщина отказалась.

На виновницу аварии полицейские оформили соответствующие материалы.