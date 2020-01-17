В Швейцарии «феминизируют» дорожные знаки

В частности, на знаках дорожного движения появятся женские фигуры.

Такое решение принял городской совет Женевы.

По мнению чиновников, такое нововведение призвано укрепить гендерное равенство в городе.

В данное время мэрия рассматривает шесть вариантов знаков с женскими фигурами, среди которых есть и беременные девушки, и дамы почтенного возраста.

Как отмечает Сандрин Салерно, мэр Женевы, данная идея является неизбежной частью развития общества, которое изначально задумывалось «мужчинами для мужчин».

На первом этапе в городе планируют установить две с половиной сотни «феминизированных» дорожных знаков.