Поки українську групу допустили до уламків літака, їх вже іранці розібрали на металобрухт і на пам’ять.

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін розповів, що українська група, яка прибула на місце катастрофи літака МАУ біля Тегерана, тільки 10 січня отримала доступ до уламків літака і виявила ознаки уражень ракетою або вибуховим пристроєм. Про це повідомляє прес-служба КНДІСЕ.

«На місці падіння літака побачили купу незрозумілого народу — іранців, які збирали речі, залишки, уламки. Хто здавав на металобрухт, хто собі на пам’ять збирав», — сказав він.

Рувін додав, що спочатку виявити причину катастрофи допомогли особисті речі пасажирів, на яких залишилися сліди вражаючих компонентів ракети. І лише потім під час огляду кожної деталі були виявлені місця, на які припав удар від вибуху.

В Ірані уламки українського літака розібрали на металобрухт