У Гончарука був важкий розмова з Зеленським. Головне питання — хто його записав

Вчора у прем’єр-міністра України Олексія Гончарука була важка розмова з президентом Володимиром Зеленським із-за факту «прослушки» глави Кабміну. Про це повідомляється в Telegram-каналі УП. Off the record.

Між тим команду глави держави турбує не стільки зміст гучних записів, скільки те, хто міг їх зробити.

Відзначається, що вранці п’ятниці керівник уряду зібрав членів Кабміну і попередив їх, що напише заяву про звільнення і передасть його президенту.

«Логіка прем’єра була такою — без підтримки президента уряд не зможе нічого робити. Якщо у нас не буде довіри — робити тут нам нічого», — сказало виданню джерело у Кабміні.

Після цього Гончарук поїхав до Зеленському. Подробиці зустрічі залишаються невідомими.

Але співрозмовники «УП» в Кабміні і на Банковій стверджують, що історія з відставкою нічим не закінчиться.

«Це навіть не маскарад. Це п’єса», — сказав високопоставлений чиновник.