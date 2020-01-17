Зеленський дав силовикам два тижні на встановлення причетних до «прослушці» Гончарука

Президент України Володимир Зеленський доручив правоохоронцям протягом двотижневого строку встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відповідне завдання президент поставив перед керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

«У засобах масової інформації було багато фейків про присутність тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є в ЗМІ, — з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками чи ні», — підкреслив Зеленський.

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