В троллейбусе ограбили пассажира

На остановке “Караваевы Дачи” одного из пассажиров троллейбуса ограбил неизвестный. Злоумышленник толкнул мужчину, вытащил у него из кармана кошелек с деньгами и скрылся, сообщили в ГУ Нацполиции Киева.

По словам пострадавшего, он ехал в троллейбусе и почувствовал, как кто-то залез ему в карман. Оглянувшись, мужчина увидел незнакомца, который выбежал на остановке с его кошельком и бросился наутек.

Отрабатывая полученную информацию, правоохранители увидели мужчину, похожего по описанию, и остановили его для проверки. В ходе поверхностного осмотра у него обнаружили кошелек потерпевшего.

Злоумышленника задержали. Им оказался 31-летний житель столицы, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за аналогичные правонарушения.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.