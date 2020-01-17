Штраф до 9 мільйонів і тюремний термін до 7 років: у Мінкульті хочуть штрафувати і саджати журналістів

Сьогодні, 17 січня, у київському «Освитория Хаб» презентація законопроекту про протидію дезінформації.



Відзначається, що з сьогоднішнього дня стартує публічне обговорення документа. Перший заммистра культури Анатолій Максимчук заявив, що в ході дискусій у текст законопроекту будуть внесені зміни. До 28 лютого документ планують внести в Раду.

Раніше передбачалося, що відповідальність за дезінформацію буде прописана в законопроект про медіа, який також писався в Мінкульті.

Однак цього не сталося — хоча і в медійному проекті було чимало «прекрасного»: експрес-блокування сайтів і цензура все, що стосується Росії, «ДНР-ЛНР», Криму і СРСР.

Тепер же, як виявилося, основний удар по свободі слова буде завдано окремим законопроектом про протидію дезінформації.

«Країна» розбиралася, що пропонують в Мінкульті.

«Смотрящий» і «правильні» ЗМІ

В ході презентації стало відомо, що пропонується ввести посаду уповноваженого з питань інформації, який буде виявляти дезінформацію і боротися з нею. Максимчук говорить, що всі обмеження на ЗМІ будуть накладатися через звернення уповноваженого до суду.

Це буде важлива посада, від якої залежить доля журналістів і ЗМІ (про це нижче).

Також чиновники пропонують присвоювати індекс довіри медіа, які дотримуються стандартів журналістики. Медіа, яка добровільно пройдуть перевірку на індекс довіри, отримає спеціальний знак.

Присвоювати ці індекси будуть якісь громадські організації.

Також важливий момент — створення організації журналістського самоврядування.

«Ця організація буде видавати посвідчення професійного журналіста», — сказав чиновник.

Всі інші журналісти будуть вважатися «звичайними». А профі з посвідченнями від цієї організації будуть отримувати посилений захист від держави. Зокрема, отримають безкоштовну правову допомогу у кримінальних справах від держави і охорону у разі загрози життю.

Відзначається, що вже є список організацій, які можуть сформувати цю організацію.

У залі почався незадоволений гул (тому що мнгие припускають, що це будуть грантові організації, які в часи Порошенко займалися атаками на ЗМІ). Міністр культури Бородянський перебив Максимчука і звернувся до залу: «Ви вже почали обговорення? Може, дочекаєтеся кінця презентації?». Відповідь із залу: «Просто ваші пропозиції викликають обурення». На це Бородянського сказав: «Ви ж дорослі люди, утримуйтеся. Можете вийти».

Штрафи «до закінчення гібридної війни»

Прозвучала і позиція влади щодо штрафів для ЗМІ.

Админитстративная відповідальність наставатиме за третій факт дезінформації протягом року.

Причому ЗМІ може або добровільно спростувати дезінформацію. Або штраф накладатиметься відразу після звернення уповноваженого до суду.

За поширення дезінформації передбачений штраф в 1000 мінзарплат, якщо спростування йде добровільно і в 2000 мінзарплат, якщо через суд. Це насправді гигантсткие суми — від 4,7 до 9,4 мільйонів гривень.

Кримінальна відповідальність

Однак, крім грошових штрафів, за дезінформацію буде передбачено й реальний термін на 2-5 років. При цьому чиновники запевнили, що «ніхто з журналістів у тюрму не сяде».

Однак, судячи по слайдах презентації, сісти можуть всі.

Кримінальна відповідальність настає, якщо дезінформація стосується питань національної безпеки. Для розповсюджувачів цієї інформації — від 5 000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів або виправні роботи на строк від 1 до 2 років.

А для тих, хто поширює дезінформацію через комп’ютерні системи та ботів, а також фінансує це — тюрма до 5 років.

Термін світить і тим, хто займається дезінформацією повторно, а також за попередньою змовою групою осіб. Тут вже до 7 років в’язниці. Причому це стосується і частини першої статті (там де були штрафи). Тобто сісти може і журналіст або редактор, якщо влада визнає, що вони займалися дезінформацією повторно, за попередньою змовою групою осіб».

Які конкретно питання національної безпеки спричинять за собою кримінальну відповідальність — не роз’яснюється.

«Норма про кримінальну відповідальність діє до закінчення гібридної війни», — заявив Максимчук.

Завершив чиновник тим, що «якщо ЗМІ посилається на офіційне джерело, перевіряти інформацію журналіст не зобов’язаний».

Кореспондент «Країни» задав уточнююче питання: «чи Можна притягти до відповідальності Кирила Тимошенко за дезінформацію щодо цього закону?» Максимчук відповів, що якщо буде рішення суду, до відповідальності можна залучати не тільки журналістів, а тих, хто поширили дезінформацію.

Навіщо влада готує для журналістів закон про дезінформації розібралася Олеся Медведєва в блозі «Ясно.Зрозуміло» на YouTube-каналі Країни.

strana.ua