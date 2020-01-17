Великобритания признала “Хизбаллу” террористической организацией, включая политическое руководство

В пятницу, 17 января, правительство Великобритании объявило о признании ливанской “Партии Аллаха” (“Хизбалла”) террористической организацией. Таким образом, определение террористическая организация распространено Лондоном и на политическое руководство “Хизбаллы”.

Следствием этого решение станет замораживание в британских банках всех активов, принадлежащих “Хизбалле”.

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил по этому поводу: “Хизбалла продолжает попытки дестабилизировать хрупкую ситуацию на Ближнем Востоке, и мы больше не можем по-разному относиться к ранее запрещенному военному крылу и политической партии”.

Ранее Великобритания признавала террористической организацией только военное крыло “Хизбаллы”.

По состоянию на 17 января 2020 года, “Хизбалла” признана террористической организацией властями США, Израиля, Великобритании, Канады, Австралии, Нидерландов, Аргентины, Парагвая, Гондураса, правительством Гуаидо в Венесуэле, Лигой арабских государств, Советом сотрудничества стран Персидского залива. Германия и Европейский Союз в целом признают террористической только военное крыло “Хизбаллы”, продолжая сотрудничать с политическим руководством ливанской “Партии Аллаха”. До выхода из ЕС Великобритания не могла признать политруководство “Хизбаллы” террористами.

Россия не признает “Хизбаллу” террористической организацией и сотрудничает с боевиками “Партии Аллаха” в Сирии (Несмотря на то, что в 1985 году боевики “Хизбаллы” похитили сотрудника консульства СССР Аркадия Каткова, врача советского посольства Николая Свирского, а также офицеров резидентуры КГБ Олега Спирина и Валерия Мырикова. При этом Катков был убит главарем боевиков Имадом Мугнией, вскоре после этого возглавившим спецслужбы “Хизбаллы” и отвечавшим за международные террористические операции).